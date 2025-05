Salaspils novadā tiek veidots jauna tipa industriālais parks – Baltijas valstīs pirmais aprites ekonomikas industriālais parks, kurā tiks veicināta uzņēmumu sadarbība un apmaiņa ar ražošanas atlikumiem. Ar "NP Properties" valdes locekli Gunitu Ķiesneri apspriežam šāda parka veidošanas izaicinājumus.

Kad tiks uzbūvēts pirmais aprites ekonomikas industriālais parks?

G. Ķiesnere: Pirmie 12 000 kvadrātmetru tiks izbūvēti 2026. gada pirmajā pusgadā. Izvēlētā vieta ir Salaspils novada Acones ciems, jo no ražošanas viedokļa Pierīga ir šobrīd visinteresantākais reģions. Pēc tam līdz 2030. gadam šajā teritorijā pakāpeniski tiks izbūvēti plānotie 180 tūkstoši kvadrātmetru, šādi faktiski dubultojot "NP Properties" pārvaldībā esošo industriālo parku platību. Būtisks apsvērums vietas izvēlē ir tas, ka būsim kaimiņos "Latvenergo" TEC-2, tātad būs pieejams liels enerģijas apjoms, tostarp arī no "Latvenergo" saules paneļu parka. Otrs būtisks izvēles faktors ir atrašanās Granīta ielas industriālajā koridorā – tas ir viens no reģioniem, kur šobrīd attīstās ražošana.

Tradicionāli industriālos parkus mēs uztveram kā slēgtas teritorijas, kurās aktivitāte notiek iekšienē. Eko vai, precīzāk, aprites industriālo parku ideja ir plašāka – aptvert blakus esošos kaimiņus un industriālās zonas ar mērķi apmainīties ar dažādiem resursiem – ar blakus produktiem, pāri palikušo siltumenerģiju, ūdeni, olbaltumvielām, atkritumiem, putekļiem u. c. Runa ir par simbiozi, kad viens uzņēmums spēs izmantot to, kas citam nav vajadzīgs. Tieši tādēļ atrašanās Granīta ielas industriālajā zonā ir tik svarīga. Te svarīga ir gan infrastruktūra, gan arī attiecību veidošana starp uzņēmumiem, un Latvijas uzņēmēji nav radināti domāt par to, kā varētu sadarboties un dalīties ar kaut kādiem resursiem ar citiem uzņēmumiem, domāšana notiek sava uzņēmuma vajadzību un perspektīvu ietvaros.

Bet kas liedz pašreiz blakus esošajiem uzņēmumiem jau šobrīd dalīties ar pāri palikušo siltumu, lietderīgiem putekļiem vai citiem atkritumiem – vai tāpēc jābūvē jauns industriālais parks?