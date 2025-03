Atklātā gāzes liesma palielina ugunsbīstamības risku. Gāzes degšanas rezultātā telpā samazinās skābekļa līmenis, tāpēc nepieciešama ventilācijas sistēma un pietiekama gaisa apmaiņa. Vēdinot telpas, pievērš uzmanību, lai mājoklī nerastos caurvējš un palielinātos liesmas nodzišanas risks, ja plīts nav aprīkota ar drošības funkciju, kas aptur gāzes piegādi, liesmai nodziestot. Tāpēc priekšroka dodama ierīcēm, kas aprīkotas ar drošības funkcijām.

Virs plīts jāuzstāda atbilstīgas jaudas tvaiku nosūcējs, kas piesātināto gaisu no mājokļa izvada pa atsevišķu ventilācijas kanālu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi 89. punktu daudzdzīvokļu mājās, kurās izmanto gāzes ierīces, aizliegts dabīgam ventilācijas kanālam pievienot mehānisko ventilācijas ierīci, piemēram, tvaiku nosūcēju.

Regulāri jāpārbauda gāzesvads, gāzes balons, ierīce un citi sistēmas elementi.

Drošība un uzraudzība

Neatkarīgi no tā, vai mājās izmanto gāzes vai elektrisko plīti, jāievēro visi piesardzības pasākumi, lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus no nelaimes gadījumiem. Gatavošanas laikā nedrīkst plīti atstāt bez uzraudzības, kas ir viens no biežākajiem ugunsgrēka cēloņiem mājsaimniecībās. Ja pietrūkst kādas sastāvdaļas vai nepieciešama neilga atpūta, plīti noteikti izslēdz.

Mājās uzstāda dūmu detektoru un piekļūstamā vietā novieto ugunsdzēsības aparātu vai pārklāju, kas piemērots degošu tauku un eļļas dzēšanai. Ēkās ar gāzes apkures un gatavošanas ierīci ieteicams uzstādīt gāzes noplūdes detektoru, kas signalizēs par iespējamu problēmu.

Alternatīvu risinājumu ieviešana

Lai efektīvi un droši nomainītu gāzes gatavošanas ierīci pret elektrisku, jānovērtē vairāki faktori. Pārliecinās, ka mājokļa pieslēguma jauda spēj nodrošināt ierīces darbību bez pārslodzes un elektrības piegādes traucējumiem. Pārbauda ievadaizsardzības aparāta (IAA) jeb drošinātāja nominālās strāvas lielumu un cik fāžu (1 vai 3) tiek nodrošināts mājoklī. Atkarībā no plīts veida parasti nepieciešami 16–32 ampēri.

AS Sadales tīkls mājaslapā pieejams mājsaimniecību slodzes aprēķina kalkulators – norādot mājokļa tipu, platību un esošo ierīču jaudu, var aprēķināt aptuveno nepieciešamā elektrotīkla slodzi. Elektroinstalācijas darbus veic tikai sertificēts elektriķis, viņš arī novērtēs mājokļa drošību un elektrības vadu kvalitāti, aprīkojot plīts kontaktligzdu ar drošinātāju.

Novērtē gatavošanas intensitāti un patērētos resursus. Ja gāzes patēriņš ir pavisam neliels, to var nomainīt pret elektrisko plīts virsmu. Savukārt noslogotai virtuvei izvēlas indukcijas plīti, kas ūdeni spēj uzvārīt ātrāk.

Izvēloties piemērotāko risinājumu, ņem vērā gāzes un elektrības cenas. Mājās ar alternatīvās enerģijas ieguves avotiem elektriskie ražojumi ir finansiāli izdevīgāki, bet vietās ar neregulāru vai traucētu elektrības piegādi piemērotāka var būt gāze.

Ja gāzes plītij līdz šim izmantots balons un tā piegāde, nomaiņa un uzglabāšana ir apgrūtināta, piemēram, daudzdzīvokļu mājas augšējos stāvos bez lifta vai citās vietās ar sarežģītu piekļuvi, alternatīvs risinājums var būt parocīgāks.

Lai atteiktos no centralizētās gāzes piegādes, jāaizpilda iesniegums pakalpojuma sniedzēja mājaslapā. Pēc maksas pakalpojuma pieteikšanas objektā ieradīsies sertificēts speciālists, kas demontēs gāzes pievadu un skaitītāju.

Ja tomēr izdevīgāka gāze

Ja turpinās gāzi izmantot citādi, piemēram, no balona, jānomaina ierīces dīzes, kas atbilst konkrētajam gāzes veidam un spiedienam. Pirms uzstāda balonu, novērtē gāzes šļūtenes, reduktora un savienojumu tehnisko stāvokli. Balonu novieto drošā attālumā no plīts un apkures ierīcēm, sargājot no tieša karstuma, saules stariem un mitruma. Ja pastāv gāzes noplūdes risks, nekavējoties jāatvieno padeve un jāsazinās ar speciālistiem.

Pēc balona montāžas gāzes noplūdi nekad nepārbauda ar atklātu liesmu!

Der zināt!

Elektriskās plītis ilgāk uztur karstumu nekā indukcijas, tāpēc jāievēro piesardzība.

Elektrības pieslēguma jaudai atbilstīgi izraudzīta ierīce ir drošāka – tā nerada gāzes un oglekļa monoksīda noplūdes risku.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".