Nereti cilvēks izvēlas treknus, kalorijām bagātus ēdienus nevis tādēļ, ka ir smagi fiziski strādājis un jūtas izsalcis, bet gan tādēļ, ka saskāries ar ilgstošu stresu vai spēcīgām, nepatīkamām emocijām. Ēdiens kļūst par sava veida mierinājumu, kas palīdz pārvarēt dzīves melno svītru. Problēmas rodas tad, ja tas kļūst par vienīgo risinājumu.

Apēst raizes un bēdas

"Emocionālā ēšana bieži rodas no līdzsvara zuduma. Cilvēks jūtas neapmierināts ar sevi, savu dzīvi. Viņam ir sajūta, ka ar to kaut kas nav kārtībā, ka ir par daudz pienākumu, pārāk daudz darba, jāiztur pārāk liels spiediens no malas. Vienā no svaru kausiem – tajā, kurā jābūt dažādām aktivitātēm, kas spēj celt viņa pašvērtējumu, prieku par dzīvi, – ir ielikts pārāk maz. Ja šis disbalanss ir ļoti izteikts un saglabājas pārāk ilgi, ēšana kļūst par vienu no ātrākajiem un vienkāršākajiem veidiem, kā to kompensēt," norāda ģimenes psihoterapeite Vita Kalniņa. "Cilvēks bieži vien domā – ja es ļaušos savām emocijām, tas man būs par grūtu, par smagu, tās nekad nebeigsies, pārņems mani savā varā, tāpēc es no tām baidos, pretojos. Taču, lai kā no tām censtos izvairīties, rodas trauksme, kuru viņš cenšas mazināt ar dažādām kompensējošām uzvedības izpausmēm, tostarp ar ēšanu. Pētījumi liecina, ka emocionālie ēdāji daudz biežāk nekā citi piedzīvo spēcīgas negatīvas emocijas – aizvainojumu, dusmas, bēdas."

Veselīgs dzīvesveids atkarīgs no mūsu psihoemocionālās veselības, no tā, cik apmierināti esam ar sevi, savu dzīvi, ar to, kas notiek mums apkārt, cik pozitīvi mēs domājam, kā attiecamies paši pret sevi. Psihoterapeite norāda, ka emocionālā ēšana norāda uz to, ka cilvēks nav apmierināts ar sevi, nejūtas pietiekami labs, vērtīgs.