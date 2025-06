Savukārt vasaras paiet galvenokārt laukos pie mammas mammas Dubnas upes krastā, kur Astrīdu, Dignu un māsīcas aizved tūlīt pēc skolas laika beigām, lai augusta pēdējā nedēļā nomazgātu mutes un vestu atpakaļ uz Rīgu.

Ir tēlotājas spējas

“Uzvedība teicama. Sekmes teicamas. Uztver ātri, veic patstāvīgus darbus, neatlaidīga, stipra griba, valdītāja, laipna, patiesa, taisnīga, tīrīga, kārtīga, godīga. Spējīga dejotāja.” / 1951

“Uzvedība teicama. Sekmes labas. Uztver ātri, ātri nogurst. Laipna, patiesa, tīrīga, godīga.” / 1952

Skolotāja Ozola par Astrīdu Kairišu veikusi pat divus pierakstus. Pēc trešās un pēc ceturtās klases. Līdzās citiem raksturojuma lielumiem uzmanības vērtas šķiet trīs lietas – “stipra griba”, “valdītāja” un “ātri nogurst”. 1951. un 1952. gada pavasaris joprojām ir Staļina valdīšanas laiks, pirmie pēckara gadi – ekonomiski smagi. Pirmajā klasē Astrīda neapmeklē skolu trešdaļu mācību gada un ieguļas pat slimnīcā, jo izslimo vidusauss iekaisumu. Arī ceturtajā un piektajā klasē ir slimības periodi. Cita starpā, iespējams, tieši trūcīgajā bērnībā aizsākusies Astrīdas nepiesātināmā apetīte, ko viņas vielmaiņa ļauj remdēt, līdz pat mūža beigām nedomājot par diētām un kalorijām.

Līdzko sākumskolas klases nomaina pamatskolas gadi, tā Astrīdas atzīmes mācībās patiešām strauji nobāzējas četrinieka līmenī visos priekšmetos, izņemot dziedāšanu un fizkultūru, kur gozējas piecnieki un ko nākamās teātra aktrises “leksikā” varētu tulkot kā dejošanu un fizisku veiklību. Rīgas 21. septiņgadīgās pamatskolas 7.b klasi viņa beidz un izlaidumu svin 1955. gada 14. jūnijā. Dienā, kad paiet četrpadsmit gadi kopš pirmajām lielajām represijām.

Saglabātais skolas beigšanas raksturojums, ko šoreiz raksta klases audzinātājs V. Liepiņš, lai ir trešais un pēdējais: “Mācībās uzrādīja teicamas un labas sekmes, kaut gan samērā daudz kavēja slimības dēļ, sevišķi 5. un 6. klasē. Uztver ātri un pareizi. Atmiņa laba. Domā un spriež lietišķi, apdomīgi. Strādā patstāvīgi, sistemātiski, kārtīgi un rūpīgi, bet darbā ātri nogurst, jo veselība nav stipra. Ļoti dzīva, kustīga; stundās viņai grūti ilgstoši koncentrēties. Ar biedrenēm laipna, saticīga, bet ciešāka draudzība tikai ar nedaudzām. Šai ziņā viņa ļoti izvēlīga. Sabiedriskajā darbā un mākslinieciskās pašdarbības priekšnesumos ņēma aktīvu dalību, jo viņai ir dejotājas, deklamētājas un tēlotājas spējas. Aktīvi piedalījās skolas Sarkanā Krusta organizācijā un izcīnīja GSA [Gatavs sanitārai aizsardzībai] normu izpildīšanā I vietu Rīgas pilsētas apjomā.”

No Astrīdas pašas atmiņām par skolu varētu izlobīt pavisam citu portretu: “Matemātika man nepadevās – ne matemātika, ne fizika, ne ķīmija. Man patika latviešu valoda. Latviešu valodas skolotāja manī kaut ko pamanīja un uz svētkiem allaž lika runāt dzejolīšus, bet viņa neko neskaidroja, vienkārši lika sagatavot un pēc tam arī neko neteica – kā es esmu to izdarījusi. Tādu skolotāju, kam būtu bijusi milzīga nozīme manā dzīvē, es nevaru izcelt. Man bija vēstures skolotājs, no kura nāca milzīga labvēlība un siltums pret mums. Vidusskolas klases audzinātāja bija strikta matemātiķe, kas mani nevarēja ciest, jo man nepadevās viņas priekšmets. Un man tiešām nepadevās.”

Pievēršoties grāmatām, Astrīda atceras, ka mājas bibliotēkas viņai tāpat kā lielai daļai pēckara bērnu nav bijis, visas grāmatas nākas ņemt no bibliotēkas, bet mamma jau agri viņai ir iemācījusi lasīt. Tikai tad, kad mamma sāk strādāt algotu darbu, mājās parādās grāmatas. “Lai arī mamma bija studējusi, mūs abas bija jāapģērbj un jāpabaro, tāpēc grāmatu mājās nebija. Man patika lasīt kā bērnam, bet es tik daudz esmu izlasījusi, ka tagad man ir tā – es iesāku lasīt, bet doma, kas ir grāmatā, ierosina pašai savu domu, tāpēc man ir jāapstājas un jāizdomā sava doma. Un tikmēr es aizmirstu, kas tur bija, un sāku lasīt atkal no gala. Nu, tā man ir. Vai arī, ja es grāmatā, piemēram, kaut ko nesaprotu, es pāršķiru pāri vai aizšķiru pavisam, bet, ja manā priekšā ir cilvēks, es, pat ja kaut ko nesaprotu, vienalga koncentrējos, jo man viņš ir jādzird, un man viņa doma iekrīt galvā vai sirdī... Cilvēku es nevaru aizšķirt. Tāpēc man ļoti daudz dod dzīvais kontakts. Es daudz ko saņemu no otra cilvēka. Es uzzinu, ka ir citādāka doma, un tad ir iemesls analīzei, jo es no tās nevaru izsprukt, man dzīvs cilvēks ir to pateicis. Man joprojām ir interesanti ar cilvēkiem runāties, man ir interesanti viņos klausīties. Es nevaru teikt, ka es aktīvi runājos ar cilvēkiem, bet es aktīvi klausos. Nezinu, kāpēc.”

Prezentēta grāmata par Astrīdu Kairišu Klajā nākusi teātra zinātnieces un kritiķes Ievas Strukas grāmata par Astrīdu Kairišu "Kafija un cigaretes. Astrīda".

