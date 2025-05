Divu universitāšu sadarbības projekts

RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta docents Ansis Avotiņš uzskata, ka trīs dažādu gaismekļa veidu – LED, nātrija un indukcijas – ietekmes salīdzinājums uz dārzeņiem un energoefektivitātes mērījumi aplūkotajā projektā bija likumsakarīgi tāpēc, ka LED apgaismojumu tolaik izmantoja iekštelpās un arī ielās. "Lauksaimnieki interesējās, kādas tehnoloģijas izmantošana augu apgaismošanai ir visefektīvākā. Pirms LED spuldžu apgaismojuma plaši tika lietots nātrija spuldžu apgaismojums, kas salīdzinoši zemās efektivitātes dēļ izstaro gan siltumu, gan arī gaismu. Atšķirībā no gāzizlādes spuldzēm ar LED diožu tehnoloģiju var izveidot jau konkrētāku spektra sastāvu – ražotājs var vieglāk mainīt gaismas sastāvu un veidot to tuvāku tam, ko augam patiešām vajag, līdz ar to mēs pirmām kārtām iegūstam efektivitāti uz pašas izmantotās tehnoloģijas gaismas atdeves, turklāt, izmantojot augam precīzāku spektru (diodes jaudu, skaitu, u. tml.), mēs iegūstam vēl papildu efektivitāti, ko iepriekš nebija iespējams tik elastīgi pielāgot. Tātad potenciāls energoefektivitātei bija diezgan augsts, un to bija nepieciešams izpētīt arī praktiskā lietojumā," LED apgaismojuma svarīgumu lauksaimniecībā raksturo A. Avotiņš.

Pirms aplūkotā projekta Latvijā par gaismas spektra ietekmi uz augiem, toskait uz dārzeņiem, bija zināms maz. Projekta laikā LBTU pētnieki vērtēja gaismas spektra ietekmi uz salātu, tomātu un gurķu kvalitāti. Industriālā partnera SIA "ELTEX" inženieri divās siltumnīcās Jelgavā un Mežvidos uzstādīja gaismekļus un projekta laikā izveidotos RTU IoT sensorus, tie tolaik arī bija liels jaunums. Ar IoT sensoriem monitorē apkārtējo vidi – gaisa temperatūru, mitrumu, CO2, augsnes pH, EC, augu svara pieaugumu un citus rādītājus.

"Parasti industriālās siltumnīcas mēra šos parametrus aptuveni centrā, sanāk vidējā temperatūra siltumnīcā, un siltumnīcas automātika vada izpildmehānismus pēc šo sensoru rādījumiem. Mēs savas mērīšanas ierīces salikām daudz plašāk un izveidojām 48 mērījumu punktus sešās dažādās vietās un augstumos. Secinājām, ka starp augstāko un zemāko punktu bija 20–30 procentu liela temperatūras un mitruma atšķirība. Rādītāju atšķirības bija arī atsevišķos siltumnīcas stūros. Tātad šeit parādās jaunas iespējas procesa optimizēšanai. Gaismas parametrus, kas krīt uz tomātu lapām, kopā ar Inas Alsiņas komandu mērījām visā lielajā "Mežvidu" siltumnīcā. Īpašu uzmanību pievērsām rindām ar dažādajām gaismekļu kombinācijām " tā A. Avotiņš.

"Mežvidu" siltumnīcā galvenokārt tiek izmantots nātrija lampu apgaismojums, bet bija trīs rindas ar LED augšējo apgaismojumu, un daļā rindu tika izmantots arī dubultais LED starprindu apgaismojums. Papildus tam tika vērtēta arī iecere tomātu audzēšanā izmantot nātrija spuldzes un LED korektoru, kas pielabo gaismas spektru tuvāk dienasgaismai. Šī iecere sevi īsti neattaisnoja, lai gan pirmajā versijā – ar mazāku zilā spektra daudzumu – uzrādīja pat papildu ražas ieguvumu īsākā periodā. "Palika neskaidrs jautājums, kā pareizāk veidot šo papildu korektoru ieslēgšanu/izslēgšanu un regulēt intensitāti atkarībā no saņemtās saules vai nātrija lampu gaismas daudzuma. Tātad ir neatrisināts vadības automātikas jautājums atkarībā no audzēšanas procesa vajadzībām," tā A. Avotiņš.

Kā reaģēja augi

LED gaismeklis tērē vairāk nekā 30% elektroenerģijas mazāk salīdzinājumā ar nātrija gaismekļiem un par 56% mazāk salīdzinājumā ar indukcijas gaismekļiem, secināja pētnieki, vērtējot salātu, tomātu un gurķu ražas trīs gadu ilgā periodā gan industriālajā siltumnīcā "Mežvidos", gan arī LBTU siltumnīcā Jelgavā. Eksperimentos ar salātiem secināts, ka sarkanā gaisma rosināja augu garuma palielināšanos un novēroja gaismas spektra un auga masas korelāciju. Labāki rezultāti sarkanā spektra gaismā tika novēroti salātu šķirnei 'Michalina', bet zilā gaisma stimulēja masas palielināšanos šķirnei 'Dubacek'.

Auga reakcija uz gaismas spektru mainījās augu ontoģenēzes laikā. Zem luminiscences lampas kultivētajiem augiem bija vairāk hlorofila. Komerciāls LED apgaismojuma avots stimulēja sausnas uzkrāšanos salātu lapās. Eksperimentos arī secināja, ka, veģetācijas laikā apgaismojot augus ar indukcijas lampām, tiem bija lielāks fenolu īpatsvars un labāki citi rādītāji nekā LED lampu apgaismojumā, tomēr tie bija būtiski atkarīgi no šķirnes. Vēl viens secinājums – šķirnei 'Dubacek' LED apgaismojums nodrošina augstākus rezultātus salīdzinājumā ar indukcijas lampu. Kopumā vislabākie rezultāti salātu audzēšanā sasniegti, izmantojot nātrija lampas.

Eksperimentos ar tomātiem pētnieki secināja, ka gaismas avots neietekmē vairākus rādītājus, tostarp sausnas saturu, garšas indeksu, Briksa indeksu. Savukārt apgaismojuma spektrs būtiski ietekmē antioksidantu un augu sekundāro metabolītu daudzumu. C vitamīna daudzums ir atkarīgs no tomātu šķirnes un papildu apgaismojuma. Sarkano tomātu šķirnēm 'Diamont' un 'Encore' ieteicamas LED lampas, bet dzeltenajiem (šķirne 'Balzano') un brūnajiem tomātiem (šķirne 'Chocomate') visaugstākos rezultātus ieguva, izmantojot nātrija lampas. Eksperimenti parādīja, ka likopēna daudzums tomātu augļos ir atkarīgs no šķirnes, bet papildu zilā gaisma stimulē likopēna uzkrāšanos.