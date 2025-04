Visas šīs stratēģijas ir saistītas ar zaļo kursu, un zaļais kurss nav tāda stratēģija, ko reiz pieņēma un tagad atcels. Tā ir apaudzēta ar neskaitāmām regulām un vadlīnijām, tostarp tika pieņemts arī Dabas atjaunošanas likums, kas būs jāpilda. Protams, pirms EP vēlēšanām notikušie zemnieku protesti vismaz vārdos ES līmeņa politiķiem lika kaut ko teikt par iespējamām atkāpēm no zaļā kursa. Dažas atkāpes tā arī palikušas tikai vārdos, pagaidām uz nezināmu laiku plauktā ielikta arī regula attiecībā uz AAL lietojuma samazinājumu visām dalībvalstīm par 50%. Sākotnēji formula bija izveidota tā, ka Latvijai faktiski būtu jāmazina AAL lietojums par 96%, bet Igaunijai – par 104%! Absurds! Redakcijas šai regulai bijušas vairākas, bet saskaņā ar pēdējo Latvijai AAL būtu jālieto par apmēram 30% mazāk. Nezinu, kas ar šo regulu notiks, kad to atkal izņems no plaukta... Tāpat pastāv iespēja, ka varētu mīkstināt Atmežošanas regulu.

Lai arī šobrīd zaļais kurss mazliet pieklusis, lielākā daļa likumu un regulu, kas jau ir pieņemtas, tik un tā būs jāpilda. Tās, kas ir vissāpīgākās, varbūt mazliet pagrozīs, tās, kas iecerētas, bet nostopētas, kaut kad varbūt izņems no plauktiem, bet kopumā nesagaidu nekādas dižas izmaiņas.

Ja kaimiņos nav kara un nav jādomā par nopietnām eksistenciālām lietām, tad, protams, var domāt arī par zaļo kursu un citiem cēliem pasākumiem. Skaidrs, ka uz mūžīgiem laikiem šis kurss nepazudīs. Politika ir cikliska.

Ja runājam par kara laika ekonomiku, tad, iespējams, valsts aizsardzības vajadzībām kaut kas tiks novirzīts arī no lauksaimniekiem paredzētā atbalsta.

Iespējams. Pašlaik, runājot par nākamo ES daudzgadu budžetu, pavīdējusi doma par tā saukto vienotā fonda pieeju, kas gluži labi patīk daudzu dalībvalstu valdībām, tostarp mūsējai – vairs Eiropas līmenī nenoteikt ES budžetu tieši lauksaimniecībai, no kura konkrēta summa būtu Latvijai, Lietuvai un citām valstīm, bet piešķirt tik un tik miljardu eiro katrai valstij uz septiņiem gadiem. Katra valsts tad lai pati sadala, kā un kam to tērēt – cik lauksaimniecībai, cik aizsardzībai, cik kohēzijai, cik Rail Baltica utt. Tas būtu visai bīstams risinājums, jo daudzām jomām un nozarēm varētu nākties būtiski piekāpties Rail Baltica vai airBaltic vajadzību priekšā. To nevajadzētu pieļaut, un jau tagad daudzu dalībvalstu lauksaimnieki ir gatavi doties protestos, ja šāds lēmums tiešām tiks pieņemts. No vienas puses, protams, var uzskatīt, ka katra valsts pati labāk zina, kam un cik līdzekļu vajag, bet no otras puses – ja nav kopējas Eiropas politikas, tad katrs attīstīsies savā tempā, tā vairs nebūs Eiropas kopējā politika. Spilgts piemērs ir Atveseļošanas noturības mehānisms, kam Latvijā atvēlēti nepilni divi miljardi eiro. Nauda jāizmanto līdz nākamā gada beigām, bet Latvijā vairāk nekā 50% naudas apgūšanai nav pat MK noteikumi sarakstīti. Ja esam tik nespējīgi, tad tomēr labāk, ja ir zināms diktāts no ES puses, kam pretī jau ir regula, kā nauda jāsadala.

Te atkal rodas gluži retorisks jautājums – kāpēc tādi esam? Turklāt – ilgtermiņā?

Manuprāt, tas lielākoties skaidrojams ar bailēm vai nevēlēšanos uzņemties politisko atbildību un pieņemt drosmīgākus lēmumus. Aizvien prātā tiek paturēti partiju reitingi un tamlīdzīgi. Piemērs ar aktīvā lauksaimnieka definīciju. Statistikā aizvien parādās, ka atbalstam piesakās ap 60 tūkstošu lauksaimnieku. Nu, nav mums tik daudz lauksaimnieku! Mazakcīzes degvielai piesakās apmēram 20 tūkstoši. Pieņemsim, ka ir arī tādi zemnieki, kas akcīzes atlaidi neizmanto, bet pat tad nav Latvijā vairāk kā 30 tūkstošu lauksamnieku, kas vismaz kaut ko ražo. Kas tad ir tie pārējie 30 tūkstoši? Pārsvarā pilsētnieki, kuriem laukos pieder kāds gabaliņš zemes, ko lielākajā daļā gadījumu ļauj kādam zemniekam apstrādāt, bet zemes īpašnieks piesakās platībmaksājumam. Jau ministra Gerharda laikā rosinājām izveidot aktīvā lauksaimnieka definīciju, no kuras varētu izslēgt visus pseidolauksaimniekus un shēmotājus. Tādējādi ietaupītu miljoniem eiro, ko varētu novirzīt ražojošajām saimniecībām, tostarp arī mazajām, kas kaut ko ražo. Šis ierosinājums atdūrās pret to, ka statistiski izskatītos, ka viens politiķis jeb ministrs ir faktiski likvidējis pusi lauksaimnieku! Kā tad tā – bija 60 tūkstoši, bet nu palikuši tikai 30! Nē, nē, tas slikti ietekmēs reitingus! Taču esmu pārliecināts, ja kāds no nozares ministriem beidzot sakārtotu šo shēmotāju jautājumu, pat tad, ja viņš saņemtu sitienus no aizvainotās sabiedrības daļas, viņa reitingi tikai celtos. Vismaz lauksaimnieku sabiedrības daļā noteikti. Un šī sabiedrība tomēr pārstāv vairāk nekā 20 tūkstošus ražojošu saimniecību ar visiem ģimenes locekļiem un darbiniekiem. Tas nav maz.

Pavisam nesen notika kārtējais Zemnieku saeimas (ZSA) kongress, pats ZSA esat ārpolitikas eksperts. Kādi galvenie politiskie uzstādījumi tika izvirzīti šajā kongresā?