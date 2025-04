Jānis Rižikovs ir Latvijas Koksnes ķīmijas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs un Biorafinēšanas laboratorijas vadītājs. Kopā ar kolēģi vadošo pētnieku Aigaru Pāži nu jau 15 gadu abi vada bērza tāss pētījumus.

J. Rižikova vadītā komanda par izveidotajiem bērza pārstrādes atlikuma (suberīnskābju) lietojuma risinājumiem naftas produktu aizvietošanai dažādās polimēru sistēmās pērn saņēma konkursa "Zelta čiekurs 2024" diplomu un atzinības balvu nominācijā "Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā". Savukārt A. Pāže ar komandu saņēma "Reģionu zvaigznes 2024" otrās vietas balvu kategorijā "Zaļa Eiropa" par projektu, kas koncentrējas uz bērza tāss ekstraktvielu mikrodaļiņu ieguvi un to funkcionālo izmantošanu ekoinovatīvos produktos. Jānis Rižikovs intervijā "Agro Topam" stāsta par sasniegto un iecerēm bērza tāss pētījumu komercializēšanā.

Kad pievērsāties bērza tāss pētīšanai, un kas rosināja attīstīt šo pētījuma virzienu?

Motivēja bērza tāss no "Latvijas finiera". Mums pētījumiem vajadzēja izvēlēties plaši pieejamu izejmateriālu, kas koncentrēts vienā vietā un nav atradis pielietojumu. Mēs jau bijām sadarbojušies ar "Latvijas finieri" citu viņu pārstrādes atlikumu jomā, tāpēc zinājām, ka viņi darbojas vien ar bērzu, tādējādi paliek pāri lielas kaudzes ar bērza tāsi, un viņi to dedzina enerģijas iegūšanai. Sapratām, ka no tāsīm varam iegūt daudz labākas lietas, pievienot tām papildu vērtību. Ražojot ekstraktvielas, palielinām vērtību, savukārt no ekstrakcijas atlikumiem vēl varam ražot daudzus produktus un pievienot papildu vērtību. Sakām: jūs neapzināties dārgumus, kas atrodas kaudzē, ko dedzināt! To cenšamies pierādīt. Jo vairāk dari, jo vairāk rodas citas idejas.