Elektriskos traktorus piedāvā arī John Deere, Kubota un citi traktoru ražotāji. Lauksaimniecības tehnikas eksperts Edgars Skulte teic, ka ar alternatīvo degvielu darbināmo spēkratu ienākšana Latvijas tirgū būs lēna un piesardzīga. "Latvijas saimnieki ir ļoti konservatīvi," tā E. Skulte.

Kas notiek ar ūdeņradi

KEM ziņo, ka Latvijā ūdeņradi patlaban izmanto Rīgas sabiedriskajā transportā, to ražo no dabasgāzes. "Latvijā patlaban no atjaunīgajiem energoresursiem vai no atjaunīgās enerģijas ūdeņradis netiek ražots, bet vienlaikus tiek īstenoti vairāki izpētes projekti šādas ražošanas uzsākšanai," teic B. Jakobsone.

KEM saredz, ka ūdeņraža nozares attīstībā nākamajos gados vienlaikus būtisks būs tehnoloģiskās attīstības temps dažādās energoresursus patērējošajās nozarēs, toskait transporta sektorā, rūpniecībā, kā arī energoapgādē. "Patlaban rūpniecībā un energoapgādē par ūdeņraža tehnoloģiju pārliecinošu komercializāciju runāt ir pāragri, tomēr vistuvāk ūdeņraža komerciālam lietojamam ir transporta nozare, īpaši aviācijas sektors," tā B. Jakobsone.

KEM paredz, ka ūdeņradis tālākā nākotnē var kļūt par būtisku enerģijas uzkrāšanas avotu, kā arī par kurināmo siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas nozarēs un transporta degvielu, tomēr patlaban izteikt prognozes, kurā no nozarēm tehnoloģiskās attīstības progress būs visstraujākais, esot pāragri.

Naukšēnos būvē biometāna ražotni

Šāgada janvārī ar zemes sagatavošanas darbiem biometāna ražotnes būvniecību Naukšēnos sāka Latvijas energoresursu pārdošanas uzņēmums AS Virši A.

Olavs Ķiecis, AS Virši A biznesa attīstības vadītājs, teic, ka biometāna ražošanu iecerēts sākt 2026. gada sākumā. O. Ķiecis: "Rūpnīcai paredzētais izejmateriāls, vairāk nekā 200 tūkstoši tonnu gadā, tiks piegādāts no vairāk nekā 15 vietējām saimniecībām. Rūpnīca ne tikai ražos pilnībā atjaunojamu enerģijas avotu un radīs papildu ienākumu plūsmu zemniekiem, bet arī nodrošinās ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas metodi, atgūstot metānu no kūtsmēsliem, kas citādi tiktu emitēts atmosfērā no atklātām kūtsmēslu uzglabāšanas vietām."

Jaunajā rūpnīcā ražoto biometānu tieši ievadīs lokālajā gāzes pārvades tīklā, un no tā saskaņā ar noslēgtajiem realizācijas līgumiem tas varēs nonākt pie visu veidu patērētājiem. Rūpnīcas projektētais gada biometāna daudzums ir 60 GWh, un tiek prognozēts, ka tas aizstās līdz pat 5,6 miljoniem kubikmetru dabasgāzes gadā. O. Ķiecis uzsver – kūtsmēsli ir būtiska izejviela un tās stabilas piegādes ir svarīgas projekta veiksmīgai īstenošanai. "Apzinoties to, jau uzsākot projektu, rūpīgi vērtējām izejvielu pietiekamību un piegādes nodrošināšanu. Ar vietējiem zemniekiem ir noslēgti nepieciešamie līgumi, un patlaban notiek darbs pie praktisku un tehnisku risinājumu izstrādes un ieviešanas," teic Virši A eksperts.

Gaida signālu no valsts

Savukārt valsts politiku alternatīvo degvielu patēriņa rosināšanā Ķiecis vērtē diezgan skarbi: "Transporta enerģijas likumprojekts paredz, ka nozarei būs jāmazina kaitīgās emisijas līdz 2030. gadam par 16%. Lai mazinātu kaitīgās emisijas, visreālistiskākais veids ir palielināt atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Publiskajā telpā šobrīd ir divi viedokļi. Viens pārstāv to, ka neko nevajag darīt līdz 2030. gadam, esot jāstrādā kā līdz šim, mums ir obligātais piejaukums dīzeļdegvielai un benzīnam, saglabāsim to esošajā līmenī un neko nedarām. Pienāks 2030. gads, tad sāksim kaut ko domāt un darīt. Mūsuprāt, tas nav risinājums. Kāpēc šāda stratēģija nav pareiza?

Pirmkārt, ļoti iespējams, ka, ja mēs neko nedarām, tad jau līdz 2030. gadam varam sagaidīt potenciālas soda sankcijas no Eiropas Savienības par konkrētās direktīvas nepildīšanu.

Otrkārt, jebkuriem alternatīviem degvielas veidiem ir vajadzīgs signāls tirgū, ka ir pamats attīstībai. Uzņēmējiem šāds likums dotu papildu pārliecību, ka ir jāturpina veidot infrastruktūru alternatīvās degvielas veidiem – gan saspiestai dabasgāzei, kas pēc tam tiks izmantota biometānam, gan elektrouzlādei, gan potenciāli vēl citiem degvielas veidiem. Šādā veidā mēs pildām direktīvas prasības un darām to laikus, negaidot 2030. gadu."

AS Virši A uzskata, ka, pieaugot alternatīvo degvielu izmantošanai tautsaimniecībā, likumsakarīgi arī lauksaimniecības transports aizvien vairāk izmantos degvielas ar zemākām emisijām.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Agro Tops"

