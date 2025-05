Iegūstot starptautiskās žūrijas visaugstāko novērtējumu, devīto Purvīša balvu saņēmis mākslinieks Romāns Korovins.

"Purvīša balvas 2025" ieguvēju žūrijas vārdā svinīgā pasākuma laikā piektdien, 23. maijā, paziņoja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktores vietniece krājuma darbā Iveta Derkusova un SIA "Alfor" valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns.

Romāns Korovins tika nominēts un finālā pēc ekspertu vērtējuma virzīts par personālizstādi "Nomirsim kopā" Rotko muzejā Daugavpilī (1.03.–19.05.2024.). Līdz ar šo apbalvojumu mākslinieks ieguva arī vērienīgo naudas balvu – 28 500 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Devītās Purvīša balvas laureātu noteica starptautiska žūrija septiņu mākslas ekspertu sastāvā, izvērtējot visu astoņu finālistu – Indriķa Ģelža, Romāna Korovina, Ievas Kraules-Kūnas, Ingas Melderes un Luīzes Nežbertes, Luīzes Rukšānes, Kriša Salmaņa, Elzas Sīles, Paulas Zvanes – darbus kopizstādē, kas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā apskatāma vēl līdz 8. jūnijam. Izstādes kuratore ir Daiga Rudzāte, ekspozīcijas dizainu veidojis Martins Vizbulis.

Žūrijā strādāja mākslas zinātniece, LNMM Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja Astrīda Rogule, kura bija deleģēta aizvietot LNMM direktori Māru Lāci, Purvīša balvas patrons, SIA "Alfor" valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns, galerists, kurators, Dānijas izstāžu telpas "Kunsthal 44 Møen" līdzdibinātājs Renē Bloks, franču kurators, mākslas kritiķis, grāmatas "Attiecību estētika" autors, bijis daudzu izstāžu un biennāļu kurators visā pasaulē, tai skaitā 15. Gvandžu biennāles (2024) mākslinieciskais direktors un 16. Stambulas biennāles (2019) kurators, Parīzes "Palais de Tokyo" līdzdibinātājs, viens no mākslas institūcijas "Montpellier Contemporain" (MoCo) dibinātājiem un direktors (2015–2021) Nikolā Burjo, Kopenhāgenas mākslas telpas "Overgaden – Laikmetīgās mākslas institūts" vadītāja un galvenā kuratore Rea Dalla, neatkarīgā kuratore, rakstniece, pasniedzēja, Atēnu Kunsthalles un mākslas un kultūras žurnāla "South as a State of Mind" dibinātāja, Atēnu Mākslas biroja vadītāja un "documenta 14" līdzkuratore, kura nesen iecelta par Atikas reģiona kultūras direktori Grieķijā, Marina Fokidis un mākslas kolekcionāre, "VV Foundation" dibinātāja Vita Liberte.

Kopumā žūrijas sēde, lemjot par to, kurš no astoņiem nominantiem būs cienīgs kļūt par balvas laureātu, ilga vairāk nekā piecas stundas. Pirms tam tika apskatīta izstāde un notika sarunas ar katru mākslinieku. Pēc tam žūrijas dalībnieki diskutēja par katru no astoņām ekspozīcijām un lēmumu pieņēma, balsojot divās kārtās. Pēc pirmā balsojuma izvirzījās trīs līderi, pēc otrā ar balsu vairākumu tika noteikts uzvarētājs.

Romāna Korovina ekspozīciju "Nomirsim kopā" žūrija raksturoja kā "saskaņotu, pārliecinošu un dziļi rezonējošu – izstādi, kurā līdzās pastāv humors, prieks un skumjas. Tā ar pārsteidzošu skaidrību izvirza būtisko jautājumu: ko nozīmē būt laikmetīgam šodien? Izstādi veido darbi, kas radīti gandrīz klasiskā manierē, aicinot skatītājus apstāties, uzmanīgi vērot un pievērsties katrā darbā ieaustajām niansēm un detaļām. Korovina izstādes atskaites punkts ir atkārtojums. Darbu kopums piedāvā minimālistisku, spēcīgu vēstījumu, kas runā par dzīvi un nāvi, par kopīgu pieredzi, kas atklājas caur dažādām nozīmju nokrāsām. Mākslinieka konceptuālā pieeja un ekspozīcija lika mums, žūrijai, saskatīt laikmetīgu, izaicinošu un oriģinālu redzējumu. Tā ir svaiga pieeja tradicionālai formai – tādai, kas mudina pārdomāt šķietami nenozīmīgos, ikdienišķos mirkļus, kuri galu galā veido katra no mums vienīgo un ierobežoto dzīvi."

"Purvīša balva ir process, kurā dalībnieka vai vērotāja lomā jau divas desmitgades ir bijis ikviens no klātesošajiem. Nominantu izstāde Mākslas muzejā un laureāta paziņošana reizi divos gados ir publiski redzamākā norise. Bet par Purvīša balvas nozīmīgāko ieguldījumu jāuzskata tieši laikmetīgās mākslas procesa uzturēšana, Latvijas mākslinieku radošā veikuma ieraudzīšana, dokumentēšana un virzīšana profesionāļu un plašākas auditorijas vērtējumam. Paldies visiem, kas esat daļa no šī procesa – Latvijas ekspertiem, starptautiskajai žūrijai, izstādes veidotāju komandai un, protams, māksliniekiem. Ar gandarījumu varu teikt, ka Purvīša balva ir viena no ļoti retām valsts un privāto institūciju sadarbības iniciatīvām, kas ir realizēta ilgstošā laika periodā. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vārdā vēlos pateikties par šo sadarbību balvas patronam SIA "Alfor" un kultūras projektu aģentūrai "INDIE"," balvas pasniegšanas ceremonijā teica LNMM direktores vietniece krājuma darbā Iveta Derkusova.

Purvīša balva – līdz šim lielākā un prestižākā balva vizuālās mākslas jomā Latvijā – dibināta 2008. gada janvārī un tiek pasniegta reizi divos gados. Pirmo Purvīša balvu 2009. gadā saņēma Katrīna Neiburga par videodarbu "Solitude". Astoto Purvīša balvu 2023. gadā pasniedza māksliniecei Ancei Eikenai par personālizstādi "Dievs Tēvs Debesīs".

