Savienotās Valstis gatavojas izstāties no starptautiskās grupas, kas veic izmeklēšanu pret Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un citām personām, kas atbildīgas par Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā, vēsta laikraksts "The New York Times", norādot, ka ASV Tieslietu ministrija neuzkrītoši informējusi par to Eiropas amatpersonas.

Starptautiskais centrs saukšanai pie atbildības par agresijas noziegumiem Ukrainā (ICPA) tika izveidots 2023.gadā, lai sauktu pie atbildības Krievijas un tās sabiedroto Baltkrievijas, Ziemeļkorejas un Irānas līderus par agresiju pret Ukrainu. Centrā darbojas prokurori no Kijivas, Eiropas Savienības (ES) un Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) un ASV, kas pievienojās centram bijušā ASV prezidenta Džo Baidena laikā.

ASV ir vienīgā valsts ārpus Eiropas, kas darbojās ICPA, kurā iesaistījušās arī Latvija, Igaunija, Lietuva.

"The New York Times" vēsta, ka ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ierobežos arī Tieslietu ministrijas komandu kara noziegumu izmeklēšanā, kuru 2022. gadā izveidoja toreizējais ASV ģenerālprokurors Meriks Gārlends un kurā strādāja pieredzējuši prokurori. Komandas mērķis bija koordinēt Tieslietu ministrijas centienus saukt pie atbildības krievus par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem.

Baidena administrācijas laikā šī komanda sniedza vērtīgu atbalstu pārslogotajām Ukrainas prokuratūrām un tiesībsargājošajām iestādēm, palīdzot ar loģistiku, apmācībām un sniedzot tiešu palīdzību apsūdzību izvirzīšanā.

Trampa administrācija izstāšanos no ICPA skaidroja ar nepieciešamību pārdalīt resursus, "The New York Times" atklāja informēti avoti.

