No klienta puses informācijas ievade nereti izskatās pēc liekas birokrātijas un administratīvā sloga. Tādējādi ministrijas un padotības iestāžu uzdevums ir šo procesu iespējami vienkāršot, izmantojot digitālos risinājumus.

No projekta laikā paveiktā vispopulārākie ir elektroniskie pakalpojumi, kas būtiski un visredzamāk atvieglo komunikāciju ar valsts iestādēm, parasti aizstājot nepieciešamību doties iesniegt dokumentus klātienē. Kā jau iepriekš minēts, abu projektu īstenošanas laikā digitalizēti 24 pakalpojumi, kas izvietoti jaunā un modernā nozares klientu pašapkalpošanās vidē http://epakalpojumi.zm.gov.lv. Tur klienti var aizpildīt abos projektos radītos pakalpojumus, veikt apmaksu, sekot pakalpojumu apstrādes procesam, aplūkot vēsturi, sagatavot informāciju iesniegšanai, pilnvarot personas sava uzņēmuma pārstāvēšanai. "Tomēr ierobežotā finansējuma dēļ daudzi vecāki nozares elektroniskie pakalpojumi nav migrēti uz jauno platformu un turpina eksistēt dažādās citās vidēs.

Minētā klientu pašapkalpošanās vide tādējādi darbojas arī kā visu nozares pakalpojumu katalogs, tomēr no lietotāja viedokļa nav optimāli, ka procesa laikā var nākties pārslēgties uz kādu citu nozares sistēmu (piemēram, Lauku atbalsta dienesta EPS) vai uz Latvija.lv portālu. Perspektīvā ir iecerēts turpināt meklēt finansējuma piesaistes iespējas, lai modernizētu vecākus e-pakalpojumus un tos migrētu uz jauno klientu pašapkalpošanās vidi," teic ministrijā.

Izaicinājums – tehnoloģiska sadrumstalotība

ZM par vienu svarīgākajiem izaicinājumiem digitālās transformācijas procesā nosauc tehnoloģisko sadrumstalotību. Ko tas nozīmē? Zemkopības nozarē vien izmanto pedējo 25 gadu laikā izveidotos vairākus desmitus dažādu informācijas sistēmu un reģistru. Ministrija atzīst, ka vecākie risinājumi vairs neatbilst ne mūsdienu lietojamības, ne drošības prasībām, tomēr to pārveide prasītu būtisku finanšu resursu ieguldījumu. Rezultātā daudzas nozares iestāžu pamatdarbības sistēmas vai to moduļi darbojas, izmantojot novecojušas tehnoloģijas, kurām beidzies ražotāja atbalsts. Jāņem vērā, ka var pieaugt arī to uzturēšanas izmaksas, Latvijā samazinoties IT speciālistu skaitam, kas būtu gatavi darboties ar pirms desmit vai vairāk gadiem radītu programmatūru.

Eiropas fondu finansējums vienmēr ir bijis liels atbalsts biznesa procesu digitalizācijai, tomēr ar to dažkārt pietiek tikai tehnisko resursu (serveri, disku masīvi, tīkla iekārtas) atjaunošanai un kritiskāko sistēmu pilnveidei. IT pakalpojumu, it īpaši programmatūras izstrādes un sistēmanalīzes, izmaksas ir dinamiskas un pēdējos gados – ar izteikti kāpjošu līkni. "Tādējādi projektu īstenošanā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir spēt realizēt sākotnēji plānoto. Projekta dzīvescikls no koncepta izstrādes līdz risinājumu ekspluatācijas uzsākšanai un projekta noslēgumam ir aptuveni četri pieci gadi. Jāņem vērā, ka šajā periodā mainīsies gan izmaksas, gan arī sfēras prasības, piemēram, tiekot pieņemtām jaunām ES regulām vai direktīvām. Tajā pašā laikā projekta sākumā izvirzītie mērķi un rādītāji īstenotājam ir jāsasniedz," skaidro ZM Administratīvajā departamentā.

Nākotnes ieceres

Kaut arī IKT projektos bieži tiek attīstīta klientam neredzamā puse – tehnoloģiskie risinājumi, ar kuriem darbojas nozares iestādes –, tomēr bieži šie uzlabojumi secīgi ietver kādas komunikācijas procesa izmaiņas ar valsts pārvaldi. Attiecīgi ir jāņem vērā zemnieka, zvejnieka, mežkopja vēlmes un arī ierobežojumi. Zemkopības ministrijā apgalvo, ka rūpīgi izvērtē katra projekta rezultātus un vienmēr cenšas uzlabot komunikāciju ar klientiem, lai izveidotu lietotājam iespējami draudzīgākus vai vismaz darbu netraucējošus risinājumus.

Piemēram, patlaban ministrija un padotības iestādes realizē trīs Atveseļošanas fonda finansētus IKT projektus, un procesā tiek iesaistīts plašāks iestāžu loks, toskait arī zemkopības nozares nevalstiskās organizācijas, kas vistiešāk var pārstāvēt nozares klientu intereses. Vienlaikus patlaban gatavo arī nozares IKT mērķarhitektūru, kurā definēs tuvāko trīs līdz piecu gadu nozares IKT attīstību un ieviesīs vienotu centralizētu pieeju ministrijā un tās padotības iestādēs. Nākotnē ZM ir iecerējusi turpināt piesaistīt finansējumu digitālajai transformācijai, uzlabot klientiem pieejamos risinājumus, radīt jaunus elektroniskos pakalpojumus, lai iespējami mazinātu birokrātiju, vienlaikus pildot nozares iestādēm noteiktās valsts funkcijas.

Ieguvums LAD klientiem

Lauku atbalsta dienesta Stratēģiskās komunikācijas un klientu pārvaldības departamenta direktore Kristīne Ilgaža teic, ka dienesta vissvarīgākā aktivitāte projektā bija nodrošināt ērtu un vienkāršu informācijas apmaiņu ar LAD klientiem. Projekta laikā izveidoja un pilnveidoja LAD mobilo lietotni klientiem. "Dienesta klienti – lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki – mobilo lietotni ir atzinuši kā vienkāršu un efektīvu saziņas veidu, lauksaimnieki informāciju saņem ātrāk, spēj operatīvi reaģēt dažādās problēmsituācijās un par to informēt dienestu. Lietotne ir ērts rīks, kā sekot līdzi aktualitātēm, paziņot par sakoptiem laukiem un veiktajām investīcijām, kā arī būt informētam par gaidāmajām kontrolēm saimniecībās un to rezultātiem. Lietotni var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS)," teic K. Ilgaža.