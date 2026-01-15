Latvijas basketbola čempioni "VEF Rīgu" vajā garo spēlētāju traumu epidēmija. Kopā ar komandu šonedēļ trenējies Andrejs Gražulis.
Jau kopš novembra beigām nespēlē ukrainis Rostislavs Novickis, kurš pirms spēles iesildoties uzlēca komandas biedram uz kājas un spēcīgi savainoja potīti. Sākotnēji izskatījies, ka operāciju nevajadzēs, tomēr nesen nācies to veikt, atlabšana varētu ilgt vēl vairākus mēnešus. Pēc tikai divu spēļu aizvadīšanas treniņā otro reizi tajā pašā vietā pēdu lauza amerikānis Bens Karlsons, kurš jau atgriezies dzimtenē un šosezon vairs nespēlēs. Piesaistītais šveicietis Toni Ročaks piedalījās vienā spēlē un nogūlās ar kādu savādu vīrusu, iepriekšējās brīvdienās nespējot komandai palīdzēt Latvijas kausa ceturtdaļfinālā pret "Valmiera Glass VIA". Atbildes spēlē sestdien, iespējams, viņš varēs spēlēt. Pēc līguma noslēgšanās decembra beigās prom devās puertorikānis Arnaldo Toro.
"Tik traki sen nav bijis," "Latvijas Avīzei" nopūšas "VEF Rīgas" galvenais treneris Mārtiņš Gulbis. "Jau labu laiku meklējam garo spēlētāju, bet situācija tirgū ir ļoti neierasta, no aģentiem dzirdam, ka tāda nav bijusi ilgus gadus, jo nav brīvu šāda līmeņa spēlētāju, teic aģenti." Rīdzinieki uzrunājuši Kārli Šiliņu, kurš izrādījās nevajadzīgs Turcijas "Trabzonspor" un šonedēļ pievienojās Rihardam Lomažam Klaipēdas "Neptūnas". "Kārli labprāt redzētu mūsu komandā, bet nevaram atļauties. Viņš ar savām kvalitātēm pēdējo gadu laikā nopelnījis labu līgumu, novēlu tā turpināt, lai kopā ar Lomažu satricina ULEB Eirokausu un arī Lietuvu," saka Gulbis.
Ar "vefiņu" šonedēļ trenējās Andrejs Gražulis, kurš vasarā Latvijas izlases rindās guva kājas traumu un palika bez darba, lai gan bija jau noslēdzis līgumu ar Turcijas "Turk Telekom". "Andrejs pamazām ieiet treniņu procesā, pēc pāris nedēļām varēs visu darīt pilnā jaudā, un tad dosies uz to līmeni, kādā pelnījis būt.
Ceru, ka viņš vēl ar mums patrenēsies, jo tāda spēlētāja esamība treniņu procesu padara tikai augstvērtīgāku, var palīdzēt ar padomu un piemēru mūsu jaunajiem spēlētājiem,"
Gulbis nelolo ilūzijas, ka Gražulis šosezon varētu spēlēt Latvijā. "VEF Rīga" uzvarējusi Latvijas kausā visas četras reizes pēc tā atjaunošanas, bet nu ir ļoti grūtā situācijā, jo pret Valmieru pēc pirmās spēles ir 14 punktu deficīts. "Neatceros, kad "play off" spēlē esmu ielaidis 109 punktus, aizsardzība bija katastrofāla, ļāvām Valmierai darīt to, ko viņi vislabāk māk, neapturējām ne Dominiku Steņoni (23 punkti), ne Anivanivu Teit-Džounsu (27). Taču šī spēle ilgst 80 minūtes," cīņu sola Mārtiņš Gulbis.
Vakar "VEF Rīgai" pievienojās amerikāņu saspēles vadītājs Kamau Stoukss, kurš sezonu sāka Bulgārijas čempionē "Rilski Sportist", FIBA Eiropas kausā viņam vidēji mačā 16,2 punkti.
Rīgas "Zeļļiem" pēc kausa pirmās ceturtdaļfināla cīņas, kas tika aizvadīta mājās, ir -9 pret "Liepāju", rīdzinieki zaudējuši četras spēles pēc kārtas (neskaitot Latvijas kausa astotdaļfinālu pret "Daugavpils sporta skolu"), vakar 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestu uzsāka viņu saspēles vadītājs Juris Vītols, kura uzvārds tika izlozēts pēc nejaušības principa. "Ventspilij" ir +17 pret "Ogri", "Latvijas Universitātei" 12 punktu pārsvars pret "RSU/VEF Rīgu".
