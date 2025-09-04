Rīt ar principiālo pretinieku "Mogo/RSU" un Jelgavas "Zemgale/LBTU" hokejistu dueli startē Baltijas hokeja līga.
Iepriekšējos gadus jau sezonas sākumā diezgan droši varēja paredzēt, ka finālā tiksies "Mogo/RSU" un "Zemgale/LBTU", toties šogad tādas pārliecības vairs nav. Intrigu un konkurenci palielina Ukrainas kluba Kijivas "Capital" pievienošanās un "Liepājas hokeja komandas" atgriešanās virslīgā.
Tam, ka sezona būs neparedzamāka un līdz ar to interesantāka, sarunā ar "Latvijas Avīzi" piekrita arī pēdējo divu gadu čempiones "Mogo" galvenais treneris Ģirts Ankipāns. "Bez šaubām, ka Liepājas un Kijivas komandu parādīšanās konkurenci tikai pacels. Negribu prognozēt, kas pavasarī spēlēs finālā, tomēr mūsu un jelgavnieku akcijas vismaz pagaidām stāv augstāk. Jāņem vērā, ka sezona būs garāka, katrai komandai 40 spēles, un tas ir daudz, jo hokejisti nav profesionāļi. Būs smagāk, līmenis augstāks, izteikta līdera nebūs, un noteikti nebūs tā, ka kādi visus pēc kārtas vinnēs. Tas pats Tallinas klubs ir izdarījis secinājumus, tāpēc viņiem būs pieredzējušāka un labāka komanda," uzskata Ankipāns, kuram šī būs jau piektā sezona pie "Mogo/RSU" komandas stūres.
Diemžēl sezonas sākumu aizēno traģiskais notikums Lietuvā ar Viļņas "Hockey Punks" treneri Mindaugu Ķieri, kurš bija kluba vilcējspēks. "Lietuvas hokejam tā ir liela traģēdija, viņš bija labs mūsu draugs. "Panki" gāja uz to, ka arī viņiem būs lielāks finansējums un labāks sastāvs, tāpēc, kā tagad šī situācija pavērsīsies, grūti prognozēt," par nelaimi kaimiņvalstī, kas notika pagājušās nedēļas nogalē, teic Latvijas čempionu treneris.
Starpsezonā "Mogo/RSU" sastāvā notikušas būtiskas pārmaiņas. "Sākumā man šķita, ka izmaiņu nav daudz, bet tagad secinu, ka tās ir jūtamas. Mūs ir pametuši vairāki svarīgi hokejisti – Rūdolfs Maslovskis un Krišs Lipsbergs beiguši karjeru, Liepājā atgriezies Kārlis Ozoliņš, uzticams mūsu ilggadējais pirmās maiņas centrs, teiksim tā, mana labā roka laukumā. Uz ārzemēm devušies vārtsargs Nils Mauriņš un uzbrucējs Kristers Ansons. Protams, klāt nākuši arī kvalitatīvi hokejisti – Māris Bičevskis un Jānis Zemītis.
Tāpat mums ir vairāki jaunie hokejisti, kurus šosezon integrēsim komandā, konkurence ir. Galvenais, ka kodols ir saglabājies. Sezonas sākumam esam gatavi, koncentrācija maksimālā.
Vai Gints Meija, Kristaps Sotnieks un Krišjānis Rēdlihs spēlēs jau pirmajā mačā, paturēšu noslēpumā. Ņemot vērā, ka mēs ar "Zemgali" esam principiāli pretinieki, visus trumpjus neatklāšu. Mums šī būs gara sezona, spēlēsim arī Kontinentālajā kausā, kur pirmajā kārtā ir parocīgi pretinieki. Domāju, ja vien esam labā formā un pareizajā fokusā, varam pārvarēt arī otro kārtu un tikt finālā. Vai nedomājām kā Jelgava ņemt ārzemniekus? Kopš strādāju "Mogo", par to neesam runājuši un apsvēruši tādus gājienus, taču līga mainās, komandas mainās, sastāvi mainās. Leģionāri nav mūsu prioritāte, ceru, ka iztiksim ar vietējiem spēlētājiem," Ankipāns skaidro, ka viņa vadītā komanda pēc papildinājuma pāri robežām neraugās.
Starpsezonas TOP 5 notikumi
- Debija. Baltijas līgā pirmo reizi spēlēs Ukrainas klubs Kijivas "Capitals". Plāni ambiciozi – cīnīties par čempionu titulu. To īstenošanai piesaistīti desmit vietējie spēlētāji ar Mārtiņu Karsumu un Lauri Bajarunu priekšgalā.
- Vēju pilsēta. Pēc trīs gadu pārtraukuma virslīgā spēlēs Liepājas hokeja klubs. Dzimtajos krastos atgriezies iepriekšējo sezonu viens no "Mogo" līderiem Kārlis Ozoliņš, bet no Jelgavas pārnācis iepriekšējās sezonas "zemgaliešu" rezultatīvākais spēlētājs Kevins Strādnieks. Liepājniekus trenē Edgars Brancis un Vēju pilsētā lielā hokeja atgriešanos gaida ar lielu nepacietību un ažiotāžu.
- Atgriešanās. Latvijas virslīgā atkal spēlēs Rihards Marenis, kurš papildinājis "Zemgales" rindas, kā arī Māris Bičevskis, kurš pievienojies "Mogo" vienībai. Abi vairākkārt ir pārstāvējuši Latvijas izlasi pasaules čempionātos. Savukārt "Prizmas" pieteikumā ir savulaik par perspektīvo uzskatītais uzbrucējs Patriks Zabusovs.
- Leģionāri. "Zemgale" starpsezonā savas rindas papildināja uzreiz ar trīs hokejistiem no Somijas – Ate Rajala, Jūnass Parviainens un Tomi Ansio iepriekš spēlēja pēc spēka Somijas otrajā jeb "Mestis" līgā.
- Jaunas asinis. Par Rīgas Hokeja skolas galveno treneri kļuvis Juris Ozols, kurš amatā nomainījis Oļegu Sorokinu. Ozols savulaik Latvijas izlases rindās spēlēja 2004. gada pasaules čempionātā, bet kopš 2013. gada ir treneris Rīgas Hokeja skolā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu