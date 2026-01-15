Nacionālā statistikas institūta otrdien publiskotie dati liecina, ka 2025. gadā Francijā nomira 651 000 cilvēku, bet piedzima – 645 000.
Francijā ierasti ir bijuši augstāki dzimstības rādītāji nekā citviet Eiropā, tomēr sabiedrības novecošana un arī dzimstības kritums parāda, ka valsts nav imūna pret demogrāfiskajām problēmām. Neskatoties uz negatīvajiem dzimstības rādītājiem, Francijā tomēr aizvadītajā gadā iedzīvotāju skaits nedaudz ir pieaudzis – līdz 69,1 miljonam cilvēku. To noteica pozitīvs migrācijas saldo – 176 000 cilvēku.
