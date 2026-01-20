93 gadu vecumā pirmdien savās mājās Romā mūžībā devies itāļu modes dizainers Valentino Garavani, kurš pasaulē bija pazīstams vienkārši kā Valentino, ziņo ārvalstu mediji.
Viņš bija viens no leģendārā Valentino modes nama dibinātājiem un līdzās Džordžo Armani un Karlam Lāgerfeldam daudzus gadus uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām personībām starptautiskajā modes industrijā.
Valentino radītos tērpus savulaik izvēlējušās gan Holivudas aktrises, gan karaļnamu pārstāvji un citas sabiedrībā labi zināmas personības, tostarp princese Diāna, Elizabete Teilore un Žaklīna Kenedija.
Atvadīšanās no dizainera notiks 23. janvārī Romā — Svētās Marijas Eņģeļu un Mocekļu bazilikā.
Itālijas premjerministre Džordža Meloni sociālās tīklošanās platformā "X" paudusi līdzjūtību un uzsvērusi, ka Valentino uz visiem laikiem paliks itāļu augstās modes simbols.
"Itālija šodien zaudējusi leģendu, taču viņa radošais mantojums iedvesmos vēl daudzas paaudzes. Paldies par visu,"
rakstīja Meloni.
