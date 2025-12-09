Aizvien vairāk oficiālās zinātnes pārstāvju gluži nopietni runā par to, ka neizdibināmajās kosmosa dzīlēs glabājas daudz satriecošu noslēpumu, kas varētu pamatīgi satricināt cilvēces vispārējos priekšstatus par iespējamo tehnoloģisko attīstību. Proti, kaut kur tuvāk vai tālāk varētu eksistēt ārpuszemes izcelsmes civilizācijas, kuru sasniegumi cilvēkiem varētu šķist kā visīstākā burvestība. Tiesa, arī Zemes civilizācijas izcilākie prāti šo un to spējuši vismaz iedomāties. Un tas vien jau izklausās pat vairāk nekā aizraujoši.

Jebkurai attīstītai civilizācijai nepieciešami kolosāli enerģijas apjomi, un tas, ko mūsdienās spēj saražot un patērēt cilvēce, varētu šķist gluži kā bērnu spēlīte, ja salīdzina ar to, kas būtu nepieciešams, piemēram, starpzvaigžņu ceļojumiem vai veselu planētu klimata pārvaldīšanai.

Daisona sfēra – planetārās sistēmas centrālās zvaigznes apvalks maksimālai tās enerģijas izmantošanai – ir tikai pats sākums, jo attīstītās kosmiskās civilizācijas varētu būt gājušas krietni vien tālāk, piemēram, veidojot zvaigžņu sagūstīšanas matricas jeb sistēmas, kas spēj savākt enerģiju vienlaikus uzreiz no vairākām zvaigznēm. Jāmēģina iedomāties no supervadāmības pavedieniem noaustu tīmekli, kas nostiepts starp zvaigznēm, kurā katrs pavediens enerģiju noraida gaismas ātrumā, un kvantu enerģijas ģeneratorus, kas varētu enerģiju iegūt tieši no vakuuma, izmantojot laiktelpas kvantu fluktuācijas. Savukārt tumšās enerģijas kolektori varētu izmantot Visuma visnoslēpumaināko spēku – to, kas liek Visumam ar paātrinājumu izplesties.

