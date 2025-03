Dobeles pusē, mednieku kolektīva "Krimūnas" platībās, vietējie mednieki no meliorācijas akas izglāba tajā iekritušu mežakuili. Notikums bijis pirms diviem gadiem rudenī, taču video redzamais kārtējo reizi apliecina, ka tieši mednieki ir tie, kuri rūpējas par savvaļas dzīvniekiem un, ja tie nonākuši nelaimē, steidz palīgā.

Kuiļa glābšanas operācijā bija iesaistīts vietējā kolektīva vadītājs Arvīds Spriņģis un mednieks Mareks Rūde.

“Biju darbā un man zvanīja kaimiņš, ka meliorācijas akā iekritusi mežacūka. Braucis garām un redzējis šņukuru, kas ik pa brīdim parādījies virs akas malas. Aizbraucu paskatīties – patiešām! Sazvanīju kolektīva vadītāju un nolēmām cūķi izglābt. Sameklējām platākas štropes un ķērāmies pie darba. No sākuma mēģinājām tāpat aplikt štropes mežacūkai ap vēderu. Izmantojām garāku mietu, lai to paveiktu, jo kāpt pie cūkas akā būtu neprāts. Vairākas reizes tas izdevās, taču pacelt ruksi nevarēja, viņš izslīdēja no štropēm ārā.

Visbeidzot izveidojām cilpu un kacinājām ruksi, lai tas mazliet paceļ priekškājas uz augšu, lai cilpu var uzmest uz ķermeņa. Beidzot tas izdevās un ruksi ar traktora pacēlāju izdevās no akas izvilkt. Laižot to zemē dzīvnieks pats ļoti veiksmīgi atbrīvojās no štropēm un aizskrēja. Prieks, ka izdevās palīdzēt! Bez kolektīva vadītāja palīdzības man vienam tas nebūtu izdevies,” atceras Mareks Rūde.

