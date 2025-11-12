Kokvilnas diegu džemperis, adīts bez vīlēm.
Materiāli
- Ap 300 g kokvilnas diegu
- Apaļadāmās adatas nr. 3
Darba gaita
Džemperis adīts vienā gabalā bez vīlēm, sākot no kakla izgriezuma. Uzmet aprēķināto valdziņu skaitu un savieno aplī. Veido kakla izgriezuma apdari.
Tālāk pieaudzē valdziņus raksta motīvos, lai veidotos aplis, līdz sasniegts nepieciešamais (aprēķinātais) valdziņu skaits. Turpina adīt bez pieaudzēšanas līdz padusēm.
Tad sadala adījumu četrās daļās: piedurknes, priekšpuse un mugurpuse. Piedurknēm paredzētos valdziņus uzņem uz palīgdiega un turpina adīt tikai priekšpusi un mugurpusi. Adījumā simetriski izkārto raksta elementus.
Stāvu nobeidz ar piemērotu valnīti. Pabeidz piedurkņu adīšanu.
