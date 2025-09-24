Deviņi gadi aiz restēm, bet pēc tam izraidīšana no Latvijas. Tādu spriedumu Zemgales rajona tiesā Jēkabpilī noklausījās Ukrainas pavalstnieks Oleksandrs A., kurš apsūdzēts par sešām naudas izkrāpšanām, kas izdarītas organizētas grupas sastāvā. 

Noziegumu izdarīšanas brīdī puisis tikko kā bija sasniedzis pilngadību.

Šobrīd, cik zināms, uz apsūdzēto sola atrodas tikai Oleksandrs, bet organizētajā grupā bijuši vēl vismaz seši cilvēki. Grupu vadīja persona, kuras vārds Oleksandra telefonā saglabāts kā sarkans punkts ar svītru zem tā. Vēl bijušas divas nenoskaidrotas personas, kuru vārdi telefonā saglabāti kā "Ruslans Oļegovičs" un "Britnija Spirsa". Tās pildījušas operatoru lomu, tas ir – organizēja un kontrolēja naudas saņemšanu no apkrāptajiem, kā arī tās tālāku nodošanu organizētās grupas dalībniekiem. Viena nenoskaidrota persona veikusi telefonsarunas ar cietušajiem, maldinot viņus par ārkārtēju nepieciešamību atdot naudu. Latvijas teritorijā darbojās vismaz trīs kurjeri – Oleksandrs A., viņa draugs Dmitro S. un vēl viena persona, kurai apsūdzētais pēc grupas vadītāja rīkojuma nodeva izkrāpto naudu.

Krāpnieki izmanto taksistus

